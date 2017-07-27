Убившего аквариумную рыбку американца посадили в тюрьму

Жителя американского штата Коннектикут Хуана Вегу, который в ходе бытовой ссоры убил аквариумную рыбку, посадили в тюрьму за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает Bristol Press.

По информации издания, мужчина поссорился со своей сожительницей и начал ломать в доме мебель и бытовую технику. Как рассказал полиции девятилетний сын женщины, осужденный также убил принадлежавшую семье аквариумную рыбку, разрезав ее напополам.

По словам прокурора, убийство домашнего питомца стало для мальчика "серьезной травмой". Однако обвинение в жестоком обращении с животными было снято с злоумышленника, так как он признал свою вину. Его посадили в тюрьму на четыре месяца за нарушение общественного порядка, пишет РИА Новости.

Сообщается, что нападавший ранее был судим за торговлю наркотиками.







