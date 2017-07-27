Автолюбитель создал гоночный фургон, ездящий на боку. ВИДЕО

В гонке "24 часа Лимонов" (пародия на суточные гонки в Ле-Мане) принял участие один из наиболее странных автомобилей в мире - фургон Volkswagen, "ездящий на богу". Создателем новичка является механик Джеф Блох, сконструировавший гоночное авто из фургона Volkswagen 70-х годов.

Автомобиль получил название Trippy Tippy Hippy Van. Глядя на необычный автомобиль, может действительно вначале показаться, что это фургон, который едет на боку.

Однако на самом деле необычный автомобиль состоит из двух частей - кузов фургона наварен на спрятанную в нем легковую машину.

Сообщается, что Trippy Tippy Hippy Van оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 120 лошадиных сил, и способен развивать скорость до 160 километров в час, пишет korrespondent.net.