На Центральном рынке намеревались продать пять тонн свинины без сетрификата качества

Столичная полиция обнаружила автомобиль с пятью тоннами свинины недалеко от Центрального рынка.

У 28-летнего водителя не оказалось соотвествующих документов о происхождении товара. По его словам, мясо предполагалось продать на рынке.

Весь товар, на общую сумму в 60 000 леев, был конфискован.

Водителю грозит штраф от 3 000 до 4 500 леев.