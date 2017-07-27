Лицо Джорджа Клуни признано самым красивым среди мужчин-звезд

Лицо американского актера Джорджа Клуни признано самым красивым в мире среди мужчин-знаменитостей. Об этом пишет Daily Mail.

Рейтинг из десяти звезд составили сотрудники лондонского центра пластической хирургии. При этом они руководствовались формулой золотого сечения.

Измерения показали, что пропорции лица 56-летнего Клуни на 91,86 процента соответствуют эталону. На втором месте оказался актер Брэдли Купер с 91,80 процента. Третью строчку занял Брэд Питт (90,51 процента).

В список также вошли певец Гарри Стайлс (89,63 процента), футболист Дэвид Бэкхем (88,96), актеры Уилл Смит (88,88), Идрис Эльба (87,93) и Райан Гослинг (87,48), а также бывший участник группы One Direction Зейн Малик (86,5). Завершает рейтинг артист Джейми Фокс с 85,46 процента соответствия.

В 2016 году сотрудники центра пластической хирургии назвали лицо Эмбер Херд самым красивым среди женщин-знаменитостей. Его пропорции совпали с «идеальными» на 91,85 процента.

Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В 2009 году он был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира.