ДТП в Кишиневе: один человек погиб

Один человек скончался, а двое других были госпитализированы с травмами в результате аварии на столичной улице Сихаструлуй.

По информации полиции, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и на полном ходу врезалась в дерево, сообщает aif.md.

Погибшему водителю было 60 лет. Пострадавшие пассажиры автомобиля сообщили, что авария произошла из-за остановки сердца у пожилого мужчины.

Ведется следствие.