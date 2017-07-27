Водитель одной из столичной службы такси употреблял наркотики во время работы

В центре Кишинева водитель одной из столичной службы такси употреблял наркотики на рабочем месте.

Мобильный экипаж полиции заметил припаркованный автомобиль одной из столичной службы такси на обочине дороги. Подъехав ближе, правоохранительные органы обнаружили на заднем сидении машины водителя такси, употребляющего наркотики.

Мужчина не смог дать внятных ответов на вопросы.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Полиция изъяла 3 пакетика с коричневым порошком и два использованных шприца. Все предметы отправили на экспертизу.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штрафв размере от 15 000 до 21 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.