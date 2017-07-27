79-летняя бабушка проехалась на Porsche со скоростью 238 км/ч

Пожилая женщина-водитель из Бельгии поставила скоростной рекорд для своей возрастной категории. Движение с огромной скоростью она объяснила в суде желанием "хоть немного прочистить мозги".

Пожилую мадам отправили в суд за то, что однажды ночью она на своем Porsche Boxster GTS разогналась до 238 км/ч. В суде она заявила, что отправилась на ночную прогулку за рулем, чтобы прочистить мозги, так как просто не могла заснуть. Кроме того, пилотесса отметила, что не осознавала, что разогналась до такой весомой скорости, и не создавала никому проблем на дороге, но будет готова согласиться с любым наказанием.

Как сообщает издание Gazet Van Antwerpen, судья уговорам и объяснениям старушки не внял. Итогом ее бессонницы стали штраф в 4 000 евро и лишение права управления автомобилем сроком на три месяца.

Строго говоря, у проштрафившейся бабушки еще оставались резервы для экспериментов. Porsche Boxster в версии GTS располагает 330 л.с., снятыми с оппозитника объемом 3,4 л. Мотор работает в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с 7-диапазонным роботом PDK. "Сотню" родстер набирает за 4,7 секунды, а паспортная максимальная скорость спорткара составляет 279 км/ч – так что бельгийской бабуле еще было куда разгоняться.