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В ОАЭ построили яхту, отделанную самоцветами
// фото: haqqin.az
17:10, 27 Jul 2017
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В ОАЭ верфь Gulf Craft передала заказчику 47-метровую яхту модели Majesty 155, названную Sehamia. Об этом сообщает Super Yacht Times.

В отделке интерьера яхты использованы полудрагоценные камни и самоцветы — лазурит, яшма, аметисты и хризопразы. При этом каюта владельца отделана кленовым шпоном и мраморной плиткой. На судне предусмотрено комфортное размещение 18 гостей (8 кают) и  экипажа из 9 человек (5 кают).

Это  позволило руководителю верфи Эрвину Бампсу назвать ее "плавучим дворцом", сообщает сайт Boat International. На верхней палубе яхты расположен бассейн с водопадом, пишет haqqin.az.

«Было достаточно сложно выбирать из предлагавшихся роскошных материалов и вариантов компоновки. Но я в восторге от персонализации своего приобретения и ожидаю, что проведу много счастливых дней с семьей и друзьями на этой супер-яхте», — прокомментировал свою покупку владелец.

Цена яхты не разглашается.




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