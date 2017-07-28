ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ России сообщила о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Все они выходцы из Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным спецслужбы, атаки готовились на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия, передает Лента.ру.

27 июля заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил, что в первом полугодии 2017-го в России были зарегистрированы 13 террористических актов, 12 из которых удалось предотвратить на стадии подготовки и покушения.

3 апреля в петербургской подземке в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая смертника, совершившего нападение. Его личность установлена — это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

Всего по делу о взрыве в петербургском метро проходят 11 человек. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта установлен.