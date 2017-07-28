В Гонконге мужчина пытался ограбить ювелирный, проглотив бриллианты

Гражданин Иордании проглотил девять бриллиантов стоимостью в шесть миллионов долларов, чтобы вынести из ювелирного магазина в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, когда сотрудники ушли обедать, и в магазине осталась лишь одна сотрудница. Она и открыла дверь грабителю, который представился обычным покупателем.

Затем мужчина ударил женщину, та потеряла сознание, после чего грабитель попытался вскрыть сейф, но сработала сигнализация. Прибывшие на место преступления вместе с хозяином бутика полицейские застали злоумышленника, когда он пытался спрятаться в подсобке.

Неудавшийся грабитель был немедленно задержан, при нем обнаружили восемь бриллиантов стоимостью в 5,4 миллиона долларов. Его также заподозрили в том, что он проглотил еще 9 драгоценных камней, в результате мужчину под охраной увезли в ближайшую больницу, сообщает РИА Новости.

К настоящему моменту неизвестно, действительно ли мужчина проглотил пропавшие драгоценные камни, и удалось ли их извлечь. Предварительное расследование показало, что неудавшийся грабитель имеет паспорт Иордании, он въехал в Гонконг по туристической визе.







