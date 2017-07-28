В Швеции уставшая альпинистка для спуска вызвала спасательный вертолет

В Швеции уставшая альпинистка вызвала спасательный вертолет, чтобы не спускаться самой с горы, сообщает портал Local.

Инцидент произошел в населенном пункте Йокмокк на севере страны. Полицейские получили сообщение, что альпинистка испытывает проблемы при ходьбе и не может сама спуститься с горы. На помощь ей отправили вертолет.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что женщина просто устала и хотела, чтобы ее спустили вниз.