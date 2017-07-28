На столичной улице задержали опасного рецидивиста

Полицейские сектора Рышкановка задержали опасного рецидивиста по делу о покушении на убийство.

Вечером, 25 июля, правоохранителям сообщили о том, что с улицы Албишоара врачи увезли 53-летнего мужчину с ранением в области сердца. Было начато расследование инцидента. Жертвой оказался бездомный, которые иногда ночевал в недостроенном здании на той же улице.

Как выяснилось, вечером в день инцидента пострадавший распивал спиртное с двумя мужчинами, после чего вспыхнул конфликт. Один из агрессоров достал нож из кармана и ударил жертву. Затем сбежал в неизвестном направлении.

Подозреваемого, уроженца приднестровского региона, задержали на второй день на одной из столичных улиц. Он планировал бежать в родные края. Мужчине 60 лет. Ранее он был судим за тяжкие преступления.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет заключения.