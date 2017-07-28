Британец разбил гоночный Ferrari спустя час после покупки

Британец разбил юбилейный автомобиль Ferrari стоимостью в $427 тысяч долларов спустя час после покупки, передает Daily Mail. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего от его спорткара осталась лишь груда железа.

Инцидент произошел на дороге вблизи Барнсли. Издание сообщает, что автомобиль пролетел около 50-ти метров по полю и загорелся, при этом сам водитель отделался лишь несколькими царапинами, а также ушибами.

В общении с представителями правоохранительных органов британец признался, что приобрел автомобиль всего лишь час назад.

Снимки искореженного спорткара офицеры полиции опубликовали в Twitter, пишет korrespondent.net.