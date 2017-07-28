Полиция разыскивает угонщика авто. ФОТО

Столичная полиция разыскивает молодого человека, укравшего автомобиль Renault Kangoo стоимостью 2 тысячи евро.

Преступление произошло в ночь на 21 июля. Угонщику грозит штраф от 11 600 до 27 тысяч леев или до трех лет тюрьмы.

Граждан, которым известно что-либо о человеке с фото, просят позвонить по номерам 0 604 50 101 / 0 691 50 993.