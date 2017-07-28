В пограничной полиции заявили для Publika TV, что законодатель и артисты не указали в документах цель визита. А министр внутренних дел Александр Жиздан уточнил, что в Молдову должны были прибыть более 50 российских исполнителей. Их предупреждали, что им будет отказано во въезде в страну, поскольку их участие в праздничных мероприятиях на левом берегу Днестра не согласовано с молдавскими властями.

Павел Шперов - депутат Государственной думы от ЛДПР. После случившегося российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, который тоже должен приехать на празднование, опубликовал в соцсетях список артистов, которым было отказано во въезде. В списке - Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалёва, Ирина Маслова и Владимир Гасоян. Рогозин написал, что потребовал вмешательства посольства России для разрешения ситуации. Президент Игорь Додон расценил действия молдавских властей как провокацию.

Глава государства принес извинения выдворенным из Молдовы членам российской делегации и пообещал расследовать каждый случай отдельно. Празднование в Тирасполе и Бендерах намечено на 29 июля.

Ранее российская делегация планировала прилететь в Молдову на военном самолёте, что в молдавском МИДе назвали недопустимым. В среду в министерство вызвали российского посла, которому вручили ноту с требованием отказаться от участия в торжествах по случаю 25-летия миротворческой миссии на Днестре.