Голый американец, ограбивший банк, разбросал деньги на улице

Во Флориде в США 25-летний Алексардр Спирбер был арестован за ограбление банка. Молодой человек смог вынести 4,7 тысячи долларов, передает Sun Sentinel.

Издание сообщает, что Спирбер прибыл к зданию банка на автомобиле, после чего подошел к касиру и наставил на него указательный палец левой руки, заявляя, что имеет пистолет.

Работник банка, опасаясь за свою жизнь, выдал грабителю сумку с деньгами. В этой сумке также находилась капсула, которая взорвалась и окрасила одежду Спирбера и его руку.

В итоге мужчина разделся догола и побежал по улице, разбрасывая украденные деньги, пишет korrespondent.net.

После задержания сотрудниками ФБР Спирбер признался, что желает стать комиком и подобным образом решил начать карьеру. Однако в настоящее время ему вменяется в вину ограбление банка, и в случае признания его виновным, Спирберу грозит до 10 лет лишения свободы.