Журналистка уронила ноутбук на американского сенатора

В американском Сенате во время дебатов по вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare журналистка уронила ноутбук на сенатора-республиканца Тима Скотта.

Как сообщает The Hill, ноутбук упал на сенатора из ложи для прессы. Сидевший рядом с сенатором Скоттом его коллега Бен Сасс вскочил от неожиданности.

После инцидента журналистка издания Independent Journal Review Хэйли Берд у себя в Twitter принесла извинения сенаторам, пишет nv.ua.

"Я случайно уронила свой ноутбук. Это был тяжелый день. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением, честное слово", - написала она.

После инцидента сенатор Скотт надел каску.