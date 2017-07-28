Обыски на столичном рынке: полицейские обращаются к торговцам телефонами

На столичном рынке Каля Бассарабией прошли обыски по делу, связанному с карманной кражей. Правоохранители нагрянули к троим экономическим агентам, которые специализируются на продаже мобильных телефонов.

По данным следствия, жертвой карманника в троллейбусе 24 маршрута стала 24-летняя жительница столицы. Вор позарился на Iphone 6, который впоследствии был найден в магазине мобильных телефонов на рынке. Торговец заявил, что купить смартфон для дальнейшей продажи ему предложил неизвестный.

В ходе обысков правоохранители нашли и другие телефоны, на которые у продавцов не было документов.

Столичная полиция призывает экономических агентов не покупать гаджеты без документов и сообщать правоохранителям, когда подозрительные лица предлагают подобные сделки.