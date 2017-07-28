Шкатулку, в которой покоилась история, обнаружила жительница Мичигана

Жительница Мичигана заглянула в дедушкин шкаф и увидела там старую шкатулку. Оказалось, что она случайно нашла настоящую историческую сокровищницу.

Коробка имела два отсека. Сверху лежал диплом о высшем образовании и другие официальные бумаги. А в ящике снизу покоилась история, передает Моя планета со ссылкой на Bored Panda.

Это были выпуски различных газет и популярных журналов середины и начала XX века с публикациями о ключевых событиях эпохи. Среди них — убийство президента Джона Кеннеди, высадка астронавтов на Луну, коронация британской королевы Елизаветы, окончание Второй мировой войны, сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

В коробке нашлись номера с первыми полосами о смерти 26-го президента США Теодора Рузвельта, убийстве 25-го президента Уильяма Мак-Кинли и окончании Первой мировой.

Все номера газет дедушка бережно сохранил, создав свою «библиотеку мирового безумия» из XX века.