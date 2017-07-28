Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают от суррогатной матери третьего ребёнка

Американский журнал Us Weekly сообщил, что в январе в семье Ким Кардашьян появится третий ребёнок.

Сейчас нанятая звёздной парой суррогатная мать находится на третьем месяце беременности, пишет life.ru.

Us Weekly не называет имя суррогатной матери, однако сообщает, что женщина ранее уже вынашивала чужих детей и даже появлялась в социальной рекламе, посвящённой этой репродуктивной технологии.

Сама Ким не сможет выносить третьего ребёнка: врачи сообщили ей, что следующая беременность может быть связана с риском для жизни из-за приращения плаценты.

Издание утверждает, что по контракту Ким Кардашьян и Канье Уэст ежемесячно выплачивают суррогатной матери 4,5 тысячи долларов. Во время беременности она не должна посещать сауны, курить, употреблять алкоголь, наркотики и сырую рыбу. Сама звёздная пара пока никак не комментирует эту информацию.