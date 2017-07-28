У наследников Майкла Джексона отсудили 9,4 миллиона долларов

Лос-Анджелесский суд постановил, что наследники поп-певца Майкла Джексона должны выплатить его продюсеру Куинси Джонсу 9,4 миллиона долларов, передает The Guardian.

Издание сообщает, что Джонс претендовал на роялти с альбомов Майкла Джексона Off the Wall, Thriller и Bad, продюсированием которых занимался. Кроме того, он потребовал отчисления с саундтрека к фильму о музыканте This Is It.

При этом в иске говорится, что наследники Майкла Джексона неправомерно изменили аранжировки отдельных треков, чтобы лишить продюсера положенных ему процентов.

В ходе судебного процесса Джонс претендовал на 30 миллионов долларов, в то время, как ответчики настаивали на сумме не более 392 тысяч долларов.

По словам адвоката ответчиков, они намерены подать апелляцию по данному делу, передает korrespondent.net.