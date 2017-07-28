«В посылке таможенник обнаружил коробку от лекарственного препарата, в которой были аккуратно упакованы: крест II степени 1939 года, красная лента на булавке с нацистской символикой, монета, гильотина для сигар, пуговицы, спичечный коробок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно предварительному заключению представителя Минкульта, данные предметы являются культурными ценностями, передает moslenta.ru.