«В посылке таможенник обнаружил коробку от лекарственного препарата, в которой были аккуратно упакованы: крест II степени 1939 года, красная лента на булавке с нацистской символикой, монета, гильотина для сигар, пуговицы, спичечный коробок», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно предварительному заключению представителя Минкульта, данные предметы являются культурными ценностями, передает moslenta.ru.
«Исходя из состояния и внешнего вида предметов, можно предположить, что они могут являться трофеями
черных копателей. Таким образом, в действиях отправителя усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (
Контрабанда культурных ценностей)», — добавили в ведомстве.