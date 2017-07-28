Убийственное фото: волна смыла китайскую туристку со скалы в Таиланде

Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Трагедия произошла в районе пляжа Камала Бич. Женщина стояла на скале спиной к морю и позировала своему мужу, который ее фотографировал. Внезапно большая волна смыла китаянку со скалы и унесла в море.

Женщина стояла на скале спиной к морю и позировала своему мужу, который ее фотографировал. Внезапно большая волна смыла китаянку со скалы и унесла в море.

Супруг и друзья пытались ее спасти. На место происшествия были вызваны спасатели. Женщину вытащили из воды, но она была уже мертва, пишет vesti.ru.

Сейчас на многих пляжах Пхукета выставлены красные флажки, запрещающие купание. В стране идет сезон дождей, он продолжается с середины мая по октябрь. На курортах южного Таиланда часто бывают штормы, волны достигают высоты до трех метров.