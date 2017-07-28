Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Трагедия произошла в районе пляжа Камала Бич. Женщина стояла на скале спиной к морю и позировала своему мужу, который ее фотографировал. Внезапно большая волна смыла китаянку со скалы и унесла в море.
Женщина стояла на скале спиной к морю и позировала своему мужу, который ее фотографировал. Внезапно большая волна смыла китаянку со скалы и унесла в море.
Супруг и друзья пытались ее спасти. На место происшествия были вызваны спасатели. Женщину вытащили из воды, но она была уже мертва, пишет vesti.ru.
Сейчас на многих пляжах Пхукета выставлены красные флажки, запрещающие купание. В стране идет сезон дождей, он продолжается с середины мая по октябрь. На курортах южного Таиланда часто бывают штормы, волны достигают высоты до трех метров.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW