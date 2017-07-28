Не долетел до Кишинева: самолет Рогозина возвращается в Россию

Самолет российского вице-премьера Дмитрия Рогозина возвращается в Россию. Судно не пустили в воздушное пространство Румынии.

Российский политик направлялся в Молдову, чтобы принять участие в торжествах, запланированных в приднестровском регионе по случаю 25-летия миротворческой миссии на Днестре.

Накануне вечером въезд в Молдову запретили российскому депутату Павлу Шперову и группе артистов из Москвы. Их отправили на родину прямо из кишиневского аэропорта.

Сегодня у столичной авиагавани против приезда Дмитрия Рогозина протестовали комбатанты.