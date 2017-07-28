В составе парламента новый депутат

Муниципальный советник Петру Кордуняну стал новым депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Он займет место члена фракции социалистов, которая скончалась на минувшей неделе.

Депутатский мандат Петру Кордуняну утвердил вчера Конституционный суд.

На парламентских выборах в ноябре 2014 года Петру Кордуняну был на 30-м месте в избирательном списке ПСРМ.

В настоящее время Кордуняну является муниципальным советником от социалистов. Ему 54 года, полковник в отставке.

Петру Кордуняну занимал должность главы Управления общественного порядка Министерства внутренних дел, в его отношении проводилось уголовное расследование в связи с апрельскими событиями 2009 года. Он вместе со своим заместителем Думитру Русу был обвинен экс-депутатом Валентиной Кушнир в жестоком обращении в ночь с 7 на 8 апреля 2009 года. После длительного судебного разбирательства оба были оправданы Апелляционной палатой Кишинэу. В ходе судебного разбирательства Кордуняну и его заместитель отстаивали свою невиновность.