Стала известна программа Венецианского кинофестиваля

В конкурсную программу 74-го Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина, сообщает The Telegraph.

Программа была объявлена в Риме 27 июля.

В основной конкурс попали картины «Мама!» Дарена Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом и «Субурбикон» Джорджа Клуни с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур, пишет gazeta.ru.

Фестиваль открывается 30 августа картиной Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Дэймоном.

Актриса Аннет Бенинг будет председательствовать в жюри фестиваля в этом году. Впервые женщиной — председателем жюри фестиваля стала Кэтрин Денев в 2006 году.