Белоруса взяли в заложники за границей из-за отказа жениться

Гражданин Белоруссии "в одной из жарких стран" был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, на которой не захотел жениться, сообщил в пятницу белорусский МИД.

"Двадцать третьего июля белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Белоруссии взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался", — говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что с помощью SMS "белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании". В результате спецоперации местной полиции гражданин Белоруссии был освобожден и вернулся на родину, добавили в МИД.

Министерство в этой связи посоветовало гражданам Белоруссии быть внимательнее к его рекомендациям по поводу ситуации в той или иной стране, а также быть осторожнее "с обещаниями жениться", пишет РИА Новости.

В какой стране произошел инцидент, МИД не уточняет, поясняя, что "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Белоруссии "Об информации, информатизации и защите информации".







