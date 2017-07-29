25-летнюю жительницу Подольского района Одесской области привлекут к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Как сообщила пресс-служба ГУНП, местный фельдшер сообщил в полицию, что женщина оставила дома без присмотра двоих малолетних детей – 4-летнюю девочку она привязала цепью к кровати, а 2-летний мальчик один бегал по улице.
Полицейские совместно со специалистами Службы по делам детей прибыли по указанному адресу. Женщина уже была дома. Она сообщила, что дети здоровы и в медицинской помощи не нуждаются. Мать пояснила, что уходила с сыном на огород и привязала дочь к кровати, чтобы та никуда не убежала, когда проснется. Местные жители утверждают, что женщина хорошо присматривает за детьми и семья не является проблемной. Санитарные условия в доме специалисты признали удовлетворительными – постельное белье чистое, еда приготовлена.
Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу о недопустимости насилия над детьми. В отношении нее составили административный протокол о невыполнении обязательств по воспитанию детей. В дальнейшем правоохранители будут периодически проверять эту семью, чтобы не допустить нарушения прав детей, передает dumskaya.net.
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авторы DW