"Он не сядет, не сядет". Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом авиалайнер. ВИДЕО

Украинские пилоты в Стамбуле практически вслепую посадили побитый градом авиалайнер: стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин.

На видео посадки видно, как пилот Александр Акопов сажает самолет с большим креном, а турецкие споттеры в это время кричат: "Он не сядет, не сядет".

Как сообщает сайт Avianews, ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320 выполнил рейс UH250 Харьков-Стамбул, после чего в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан.

В заявлении Atlasglobal, которое цитирует турецкое авиационное издание Аirporthaber, говорится, что после вылета в Эркан самолет попал в шторм на высоте 1200 метров и получил значительные повреждения носа и лобового стекла, после чего пилоты приняли решение возвращаться в Стамбул.



Командиром воздушного судна на рейсе KK1010 был Александр Акопов. После посадки он объяснил, что значительно накренил самолет, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса, передает newsru.com.

На фотографиях, сделанных после посадки, видно, что на А320 фактически проломлен нос, а лобовое стекло повреждено градом настолько, что стало непрозрачным.