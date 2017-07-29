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Инцидент с Рогозиным может сказаться на отношениях России и Румынии
// фото: ТВ Центр
14:12, 29 Jul 2017
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Решение Бухареста не пускать в воздушное пространство страны самолёт с Дмитрием Рогозиным, может сказаться на отношениях между Россией и Румынией. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Президент Игорь Додон также выразил недовольство и обвинил власти Кишинёва и Бухареста в политических играх.

Бухарест запретил самолёту, в котором находился российский вице-премьер, пересекать воздушное пространство страны, поскольку Дмитрию Рогозину запрещён въезд в Евросоюз. Сразу после приземления в Минске вице-премьер написал в твиттере, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров. "Ждите ответа, гады", - добавил он.

А позднее МИД России выразил Румынии протест из-за разворота самолета с Рогозиным. В ведомстве добавили, что Москва расценивает инцидент как провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. Молдавский президент Игорь Додон, тем временем, обвинил власти Кишинёва и Бухареста в грязной геополитической игре. Между тем, в столичном аэропорту, Рогозина намеревались встретить протестами. Там собрались ветераны конфликта на Днестре, напоминает publika.md.

"Хватит терпеть унижение от Рогозина и так называемого президента, который ведет себя как губернатор Бессарабии, назначенный Москвой. Наша задача - не пустить врагов в страну", - сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован.

В четверг вечером въезд в Молдову запретили российскому депутату Павлу Шперову и группе артистов из Москвы. Их отправили на родину прямо из кишиневского аэропорта. Все они собирались в Тирасполь - на торжества, посвященные 25-й годовщине миротворческой операции на Днестре.




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