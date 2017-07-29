Решение Бухареста не пускать в воздушное пространство страны самолёт с Дмитрием Рогозиным, может сказаться на отношениях между Россией и Румынией. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Президент Игорь Додон также выразил недовольство и обвинил власти Кишинёва и Бухареста в политических играх.
Бухарест запретил самолёту, в котором находился российский вице-премьер, пересекать воздушное пространство страны, поскольку Дмитрию Рогозину запрещён въезд в Евросоюз. Сразу после приземления в Минске вице-премьер написал в твиттере, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров. "Ждите ответа, гады", - добавил он.
А позднее МИД России выразил Румынии протест из-за разворота самолета с Рогозиным. В ведомстве добавили, что Москва расценивает инцидент как провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. Молдавский президент Игорь Додон, тем временем, обвинил власти Кишинёва и Бухареста в грязной геополитической игре. Между тем, в столичном аэропорту, Рогозина намеревались встретить протестами. Там собрались ветераны конфликта на Днестре, напоминает publika.md.
"Хватит терпеть унижение от Рогозина и так называемого президента, который ведет себя как губернатор Бессарабии, назначенный Москвой. Наша задача - не пустить врагов в страну", - сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован.
В четверг вечером въезд в Молдову запретили российскому депутату Павлу Шперову и группе артистов из Москвы. Их отправили на родину прямо из кишиневского аэропорта. Все они собирались в Тирасполь - на торжества, посвященные 25-й годовщине миротворческой операции на Днестре.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW