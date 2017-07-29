Каушанский район: трое мужчин держали в рабстве мать с ребенком

Троих мужчин задержали в Каушанском районе за торговлю людьми.

В течение трёх месяцев они держали в рабстве 32-летнюю женщину вместе с сыном. Мальчику всего восемь лет.

Злоумышленников разоблачили на этой неделе. При обысках в их домах полиция обнаружила документы и одежду пострадавших, а также патроны.

Открыто уголовное дело. Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.