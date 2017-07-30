С начала текущего года 19 фотографий детей из Молдовы попали на сайты для педофилов. В прошлом году правоохранители расследовали 28 подобных случаев.
По данным Национального следственного инспектората, на сайты для педофилов чаще всего попадают фотографии детей от четырех до 14 лет. Зафиксированы случаи, когда авторами видеороликов порнографического содержания для таких сайтов были подростки.
Родители, которые размещают фотографии своих детей в соцсетях, и не подозревают, что эти посты могут стать объектами изучения педофилов.
"Размещенные родителями фотографии могут стать порнографическим материалом для педофилов. Их редактируют с помощью фотошопа так, что они получают эротический характер", - сказала менеджер проекта "Безопасный интернет" Анжела Паланча.
По данным антивирусной компании Bitdefender, в течении минуты через интернет продается 500 фотографий детей, подверженных сексуальному насилию.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW