Почти 20 фотографий детей из Молдовы попали на сайты для педофилов

С начала текущего года 19 фотографий детей из Молдовы попали на сайты для педофилов. В прошлом году правоохранители расследовали 28 подобных случаев.

По данным Национального следственного инспектората, на сайты для педофилов чаще всего попадают фотографии детей от четырех до 14 лет. Зафиксированы случаи, когда авторами видеороликов порнографического содержания для таких сайтов были подростки.

Родители, которые размещают фотографии своих детей в соцсетях, и не подозревают, что эти посты могут стать объектами изучения педофилов.

"Размещенные родителями фотографии могут стать порнографическим материалом для педофилов. Их редактируют с помощью фотошопа так, что они получают эротический характер", - сказала менеджер проекта "Безопасный интернет" Анжела Паланча.

По данным антивирусной компании Bitdefender, в течении минуты через интернет продается 500 фотографий детей, подверженных сексуальному насилию.