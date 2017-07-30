Мэра филиппинского города убили полицейские во время рейда

Мэр филиппинского города Озамис, а также шесть его родственников и охранников были убиты в ходе рейда, который проводился в рамках борьбы правительства страны с наркоторговлей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, правоохранители в воскресенье явились с ордерами, чтобы арестовать мэра Рейнальдо Пароджинога, его дочь, которая занимала пост вице-мэра, и еще четырех чиновников. В этот момент подозреваемые, предположительно, открыли огонь.

В результате семь человек погибли в перестрелке. Дочь мэра была задержана. Сам Пароджиног ранее отвергал обвинения в причастности к наркобизнесу.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.

Избранный в мае 2016 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей, отмечает РИА Новости.