Женщины вышли на протест в Стамбуле

Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду.

Как сообщается, субботний марш получил название "Не трогай мой образ". "Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", — скандировала толпа. Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

Участники акции протеста рассказали журналистам об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.

По данным СМИ, в субботнем шествии также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями города в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества, передает РИА Новости.