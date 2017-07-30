Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов

Полиция Сьерра-Леоне по соображениям общественного порядка и безопасности запретила бегать по улицам городов, передает телеканал Africa News.

По данным телеканала, соответствующее уведомление издало 27 июля. Его подписал глава полиции Фрэнсис Алье Муну.

Как сообщили в полиции, запрет приняли в связи с неудобствами, которые доставляют жителям бегуны, — они создают неудобства для движения транспорта, стучат по автомобилям и слушают громкую музыку, а также используют нецензурную лексику.

"Любая группа лиц, обнаруженных за бегом на улицах города без разрешения, будет рассматриваться в соответствии с законом", — предупредили в полиции. Отмечается, что бегать можно только в зонах отдыха и на пляжах, передает РИА Новости.