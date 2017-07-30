Посол России в Молдове заявил об обеспокоенности Кремля

Заявления молдавских властей о необходимости замены миротворческой миссии на Днестре международными наблюдателями вызывают обеспокоенность Кремля. Об этом заявил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин на торжествах по случаю 25-летия миссии. Организовали их тираспольские власти.

Посол России в Молдове назвал планы и действия молдавских властей, направленные на прекращение миротворческой операции на Днестре, необоснованными. Фарит Мухамедшин выразил убежденность, что замена миротворцев гражданскими наблюдателями может спровоцировать новый конфликт.

Недавно парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российского воинского контингента из Молдовы. Документ поддержал 61 депутат.