Банда грабителей орудовала в столице: ущерб превысил 10 млн леев

Банду квартирных воров раскрыли правоохранители. Полицейские месяц следили за действиями злоумышленников и собирали доказательства их причастности к 10 ограблениям в муниципии Кишинев. Целью преступников становились дома и квартиры класса люкс, а нанесенный ущерб превышает 10 млн леев.

Подозреваемые - уроженцы Украины и приднестровского региона в возрасте между 31 и 33 годами. Они сняли дом в столице и следили за квартирами, которые планировали "обчистить". Так, по ночам воры приходили изучать замки, а за перемещениями владельцев наблюдали с помощью установленных видеокамер. Добычей злоумышленников становились украшения, деньги, иконы, оружие и другие ценности.

Задержали подозреваемых с поличным во время ограбления двух квартир на бульваре Штефан чел Маре. В ходе обысков на их съемной квартире и в автомобиле были обнаружены украденные вещи, а также инструменты, которые использовались для взлома замков.

Правоохранители отмечают, что членом банды был один из лучших специалистов по вскрыванию замков, известный в преступном мире. Незаконной деятельностью он промышлял на территории стран СНГ. Группировка в том числе грабила дома в России и Украине, но не попадала в руки правоохранителей.

Подозреваемых арестовали на 30 суток. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.