Голландская полиция перехватила контроль над аккаунтами продавцов наркотиков крупнейшей нелегальной площадки в даркнете Dream Market. Об этом сообщается на портале Bleeping Computer.
Захват профилей произошел в рамках борьбы с дилерами, ушедшими с закрытыхправоохранительными органами площадок AlphaBay и Hansa. При переходе на Dream Market часть из них не стала утруждать себя не только сменой псевдонимов, но и паролей от аккаунтов.
В результате голландские правоохранители завладели минимум 14 профилями наркодилеров: их ключ шифрования PGP, по словам пользователей Dream Market, сменился на полицейский.
Один из незадачливых торговцев признался на Reddit, что потерял доступ к своему аккаунту. Он подчеркнул, что использовал одинаковый пароль на разных площадках. На портале были опубликованы данные еще по двум профилям наркодилеров, якобы принадлежащим полицейским, пишет lenta.ru.
Полиция Голландии взяла под контроль серверы Hansa 20 июня, после чего около месяца тайно собирала информацию о клиентах торговой площадки. В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Национальной полиции Нидерландов при поддержке Европола.
В начале июля пользователи пожаловались на недоступность AlphaBay. Позже выяснилось, что площадка была закрыта в результате операции спецслужб, а один из ее администраторов, канадец Александр Каз, был арестован тайской полицией и совершил самоубийство в тюремной камере.
После закрытия AlphaBay и Hansa самым крупным рынком наркотиков в даркнете стал Dream Market.
Комментарии
- Подписан закон о введении курортного сбора в России
- Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост открыли в Швейцарии
- 61-летний украинец получил 12 лет в России за подготовку теракта
- В России отменили бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными билетами
- Канадский пенсионер второй раз в жизни сорвал джек-пот
- Эффектный полет: пассажир мотоцикла пролетел 20 метров после аварии. ВИДЕО
- У озера в парке Томска нашли голову пропавшей девушки
- Уличный фонарь упал на пенсионера на северо-востоке Москвы
- На окраине Одессы в ДТП попал автобус с хоккеистами из Минска
- Полиция Сьерра-Леоне запретила бег на улицах городов
- Подписан закон о введении курортного сбора в России
- WikiLeaks обнародовал десятки тысяч писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона
- СМИ: Андрей Малахов уйдет с Первого канала
- Нистор Грозаву готов исполнять обязанности мэра Кишинева
- Изобретена кепка, в которой можно слушать музыку без наушников
- Со 2 августа человечество живет на Земле в долг
- Пилот рассказал, что будет, если открыть дверь летящего самолета
- Посол России в Молдове заявил об обеспокоенности Кремля
- Полиция спасла украинца из 17-летнего рабства в Азербайджане
- На окраине Одессы в ДТП попал автобус с хоккеистами из Минска
- Каушанский район: трое мужчин держали в рабстве мать с ребенком
- Со 2 августа человечество живет на Земле в долг
- "Он не сядет, не сядет". Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом авиалайнер. ВИДЕО
- Молдавские арбузы проверили на содержание пестицидов и нитратов
- Молдавского певца арестовали по подозрению в сутенерстве
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW