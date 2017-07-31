Голландская полиция захватила профили забывших сменить пароль наркодилеров

Голландская полиция перехватила контроль над аккаунтами продавцов наркотиков крупнейшей нелегальной площадки в даркнете Dream Market. Об этом сообщается на портале Bleeping Computer.

Захват профилей произошел в рамках борьбы с дилерами, ушедшими с закрытыхправоохранительными органами площадок AlphaBay и Hansa. При переходе на Dream Market часть из них не стала утруждать себя не только сменой псевдонимов, но и паролей от аккаунтов.

В результате голландские правоохранители завладели минимум 14 профилями наркодилеров: их ключ шифрования PGP, по словам пользователей Dream Market, сменился на полицейский.

Один из незадачливых торговцев признался на Reddit, что потерял доступ к своему аккаунту. Он подчеркнул, что использовал одинаковый пароль на разных площадках. На портале были опубликованы данные еще по двум профилям наркодилеров, якобы принадлежащим полицейским, пишет lenta.ru.

Полиция Голландии взяла под контроль серверы Hansa 20 июня, после чего около месяца тайно собирала информацию о клиентах торговой площадки. В спецоперации участвовали сотрудники ФБР, американского Управления по борьбе с наркотиками и Национальной полиции Нидерландов при поддержке Европола.

В начале июля пользователи пожаловались на недоступность AlphaBay. Позже выяснилось, что площадка была закрыта в результате операции спецслужб, а один из ее администраторов, канадец Александр Каз, был арестован тайской полицией и совершил самоубийство в тюремной камере.

После закрытия AlphaBay и Hansa самым крупным рынком наркотиков в даркнете стал Dream Market.