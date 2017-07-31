Квадроцикл, на котором ехал актер в качестве пассажира, опрокинулся. Гришин получил травмы, а водитель погиб, сообщает Вести.ру.

В ГУ МВД по Московской области подтвердили факт происшествия. Личность пострадавшего, вместе с тем, не уточнили, передает ТАСС.

Инцидент произошел 30 июля в деревне Луговая Пушкинского района. В результате опрокидывания квадроцикла мужчина 1975 года рождения погиб. Мужчина 1974 года рождения пострадал. Пострадавший был госпитализирован и вскоре отпущен на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по данному факту.

Алексей Гришин — российский актер театра и кино. Сыграл эпизодическую роль в культовом фильме "Брат-2". Это была его первая роль в кино. Он сыграл в этом фильме в эпизоде "Мальчик, водочки нам принеси". Актер стал известен после исполнения главной роли в сериале "ОСА".