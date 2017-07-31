Мотоциклист с сидящим сзади пассажиром врезался в стоящий на дороге автомобиль. И если водитель упал сразу, то его пассажир пролетел около 20 метров по воздуху.

После аварии и 24-летний водитель, и 21-летний пассажир были госпитализированы с травмами конечностей и без сознания. Об их состоянии в настоящий момент не сообщается.