Канадский пенсионер второй раз в жизни сорвал джек-пот

В Квебеке 69-летний Жюль Паран, угадав выигрышные номера канадского онлайн-лото, сорвал джек-пот в 1 млн 222 тысяч канадских долларов (более 800 тысяч долларов).

Удача улыбнулась пенсионеру после ставки на 3,2 доллара.

При этом отмечается, что это уже второй джек-пот, выигранный Параном, , пишет nv.ua.

Свой первый миллион он сорвал еще в 2008 году, и вложил его в недвижимость.