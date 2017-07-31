В России отменили бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными билетами

Авиакомпаниям разрешили сделать необязательным бесплатный провоз багажа для обладателей невозвратных авиабилетов (как правило, это билеты по самым дешевым тарифам). Указ подписал российский президент 30 июля.

Предельный вес бесплатного багажа для обладателей возвратных авиабилетов составит 10 кг, а обладатели невозвратных билетов, скорее всего, будут обязаны оплачивать провоз своего багажа, даже если его вес составляет менее 10 кг.

«Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора…, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа», — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В тексте документа подчеркивается, что авиакомпании обязаны информировать пассажиров об условиях перевозки их вещей.

Кроме того, закон дает перевозчику право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь при этом правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты предмета должны позволять разместить его в салоне воздушного судна.

Авиакомпания также сможет отказать пассажиру в перелете в случае, если он не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки. Ожидается, что федеральный закон вступит в силу в конце сентября.

Невозвратные авиабилеты появились в России в июне 2014 года, после вступления в силу соответствующих поправок к Воздушному кодексу. Первые невозвратные тарифы ввели «Аэрофлот» и «Трансаэро», потом «Уральские авиалинии» и S7, а затем UTair. Иностранные авиакомпании чаще всего используют невозвратные тарифы при проведении акций и распродаж. Российские компании решили перевести в класс невозвратных все самые дешевые тарифы, отмечает Моя планета.