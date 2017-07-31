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61-летний украинец получил 12 лет в России за подготовку теракта
// фото: Газета.ру
13:31, 31 Jul 2017
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта.

Он хотел совершить теракт в сентябре прошлого года, следует из материалов суда, на которые ссылается РИА Новости. Сизонович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Как считает суд, в мае прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая".

Действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года, постановил суд.

Как сообщает "Медиазона" из зала суда над Сизоновичем, в апреле 2014 года он с "неустановленным лицом" под псевдонимом "Владиславович" создал в Киеве преступную группу, которая планировала совершать взрывы на подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях востока Украины.

По данным следствия, "неустановленное лицо" руководило действиями Сизоновича, а он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал взрывные устройства.

Его признали виновным и в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном пересечении границы России, передает ВВС.

Сам Сизонович признал вину и сказал, что раскаивается.




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