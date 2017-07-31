Нистор Грозаву готов исполнять обязанности мэра Кишинева

Единственный вице-мэр столицы Нистор Грозаву готов исполнять обязанности главы администрации до вынесения вердикта по делу Дорина Киртоаки. Вместе с тем решающим Грозаву называет мнение муниципальных советников.

По закону, в случае отстранения мэра от должности, его обязанности исполняет один из заместителей. Отказаться он может, лишь сославшись на веские причины.

"Этот вопрос следует обсудить с представителями фракций. Если муниципальные советники не хотят видеть меня на этом посту, работать вместе не получится", - сказал вице-мэр Нистор Грозаву.

Грозаву признает, что в отсутствие главы администрации вынужден брать на себя больше ответственности и принимать сложные решения.

"Признаю, что если до сих пор возникала сложная проблема, я ее решал вместе с мэром. Теперь такой возможности нет", - сообщил вице-мэр Нистор Грозаву.

Дорина Киртоакэ отстранили от должности после обвинения в получении выгоды из влияния. Он попал под следствие по делу о платных парковках. Мэру грозит до семи лет лишения свободы.

По этому же делу проходят вице-мэр Нистор Грозаву и экс-глава Муниципального управления транспорта Игорь Гамрецкий. Их до окончания разбирательства отпустили под судебный контроль.