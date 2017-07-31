Подписан закон о введении курортного сбора в России

В ряде регионов России туристам придется платить за каждый день пребывания, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Сбор вводится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пока что эта мера вводится в виде эксперимента, передает Моя планета.

Сбор начнут взимать не ранее 1 мая 2018 года. Эксперимент продлится по 31 декабря 2022 года.

Цели такого нововведения — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма».

Деньги с туристов будет взимать так называемый оператор сбора — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сдающий жилье.

В 2018 году сбор будет оставаться в пределах 50 рублей с человека в сутки. Затем сумму могут увеличить до 100 рублей (это разрешенный максимум).

В зависимости от разных факторов (например, от времени года) сбор может быть уменьшен или увеличен. По желанию местных властей налог может быть временно отменен.