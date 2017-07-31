МИДЕИ осудило проведение КНДР испытаний баллистической ракеты

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, совершенный Корейской Народно-Демократической Республикой 28 июля 2017 года.

Это действие, которое произошло спустя короткое время после испытания Северной Кореей баллистической ракеты 4 июля, порождает новую эскалацию напряженности на Корейском полуострове и представляет собой серьезный вызов миру на глобальном уровне, передает Молдпрес со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

Продолжение подобных действий северокорейскими властями является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе Резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года.

Республика Молдова полностью разделяет глубокую озабоченность международного сообщества в связи с этими действиями, имеющими дестабилизирующее влияние на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в близлежащих регионах, и призывает Пхеньян отказаться от политики ядерного вооружения и вернуться к доверительному политическому диалогу с международным сообществом.