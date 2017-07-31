Сотрудница испанского банка похитила у 80-летнего россиянина 1,3 млн евро

Сотрудница одного из испанских банков похитила у гражданина РФ около 1,3 миллиона евро, причем хищения происходили на протяжении 25 лет.

Гражданин России, имя которого собеседница агентства отказалась назвать, в 1992 году назад открыл долларовый счет в одном из банков города Рохалес (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Обслуживанием счета все это время занималась одна и та же сотрудница банка. "Когда он приезжал в Испанию, он обращался за выписками в отделение банка в Рохалес, а сотрудница их фальсифицировала. У него не было никаких подозрений, поскольку выписки были нормальными. Но в последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что что-то не в порядке и что в общей сложности у него не хватает порядка 1,3 миллиона евро", — рассказала представитель в Гражданской Гвардии.

В ходе расследования было установлено, что в общей сумме сотрудница похитила 1,5 миллиона долларов (1 282 560 евро). Причем все операции по счету проводились в тот момент, когда клиент банка находился в России, и он не был в курсе, пишет РИА Новости.

Сотрудница снимала со счета наличные, и использовала их в личных целях – за это время она смогла обеспечить себе хорошее жилье и машину и путешествовала по всему миру.

Женщина была задержана в Альморади (провинция Аликанте) и дала показания. Ее подозревают в фальсификации документов и мошенничестве.

После дачи показаний ее отпустили на свободу. "Если судья считает, что подозреваемый не скроется, его выпускают на свободу до суда", — сказала представитель Гражданской Гвардии.