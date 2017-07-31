Персонал дипмиссий США в России будет сокращен на 755 человек

В рамках контрсанкций против США Россия сократит число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек, заявил в эфире российского телевидения Владимир Путин. В это число войдут как дипломаты, так и технический персонал.

В американском Госдепе выразили сожаление по этому поводу и заявили, что думают над ответом, передает ВВС.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.

Таким образом, численность персонала американских дипмиссий в России станет такой же, как и российский персонал в Америке - по 455 человек с каждой стороны.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил тем временем, что он, как и президент Дональд Трамп, не теряют надежды на то, что Россия все же поменяет свое поведение.

По словам Путина, нынешнее решение Москвы объясняется тем, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, - подчеркнул российский президент. - Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

Западные агентства приводят заявление представителя Госдепа США, согласно которому в ведомстве сожалеют о принятых Россией мерах и считают их необоснованными.

"Российские власти потребовали ограничить общую численность дипломатической миссии США в России 455 сотрудниками к 1 сентября. Это необоснованный и вызывающий сожаление шаг. Мы оцениваем, как такое ограничение может повлиять [на работу миссии] и как мы можем на него ответить", - говорится в заявлении Госдепа.