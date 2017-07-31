ФСБ: два члена ИГ, готовившие теракт, задержаны в Подмосковье

Два террориста ИГ задержаны в Подмосковье. Об этом рассказали в управлении ФСБ по Владимирской области.

Во время опросов задержанные признались, что собирались в Афганистан для вступления в ряды ИГ. Один из них признался, что публично оправдывал терроризм в Интернете.

В связи с этим, ФСБ РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", передает Вести.ру.

Сообщается, что задержанные являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона. Сейчас они проживают во Владимирской области.

По данным правоохранителей, они поддерживали контакт с членами ИГ из Сирии и ждали от них указаний по закупке оружия и комплектующих для самодельных бомб. Кроме того, из Сирии они получали указания по выбору целей для теракта