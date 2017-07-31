Алла Пугачева сделала свадебный подарок внуку на 60 млн долларов

Российская певица Алла Пугачева преподнесла своему внуку Никите Преснякову квартиру в качестве свадебного подарка – бракосочетание состоялось на минувшей неделе.

Стоимость жилья, по данным СМИ, составляет 60 миллионов долларов. Квартира располагается в центре Москвы.

Кроме того, Примадонна отдала внуку дачу в подмосковном поселке Малые Бережки. Трехэтажный особняк с участком площадью 50 соток оценивается в миллион долларов, пишет Eva.ru. Дача оснащена спортзалом, сауной и собственным пляжем.

Самым распространенным подарком стали конверты с денежными купюрами, однако новоиспеченный муж по достоинству оценил и подарок своего друга – певца Дмитрия Колдуна, который преподнес ему шикарный мотоцикл, передает Вести.ру.

Избранницей Никиты Преснякова стала Алена Краснова.